日本政府将继续呼吁推动自由贸易

【共同社1月21日电】鉴于美国总统特朗普正式宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日本政府21日拟继续呼吁日美应当带头推进全球自由贸易体制。朝野政党纷纷提出要求强化日美同盟以及警惕美国政府动向等意见。

与首相安倍晋三关系亲近的政府相关人士在接受采访时就TPP表示：“并没有确定不能生效。重要的是弄清特朗普的真实想法。将继续收集信息、积极劝说美方。”

自民党副总裁高村正彦发表谈话强调：“虽然（特朗普）表明退出TPP，但TPP将为美国经济带来好的结果。且不说今后特朗普突然改变想法的可能性有多大，有必要再次进行说明。”有关在美国新政府领导下的日美关系，高村指出：“对美国、日本及国际社会而言是有益的，是‘三赢’的同盟。必须使其更上一层楼。”

公明党党首山口那津男发表评论称：“首相为强化同盟的纽带、加深与特朗普新政府的基本信赖关系，期待尽快举行首脑会谈。”他要求政府：“在关注美国新政府具体将推行哪些政策的同时，切实应对十分重要。”

首相助理河井克行就特朗普的就职演讲表示：“未提及具体的安全保障政策。日本为了维护本国与地区的和平与繁荣，将会更加积极地发挥作用。”

民进党干事长野田佳彦表示期待称“应构筑更加牢固的关系”，同时表示：“特朗普面对他人的批判容易变得情绪化。不希望流于仅以‘美国第一’的标准来判断得失。”

共产党委员长志位和夫就特朗普主张的“美国第一”发表评论称：“非常担心（美国）或将强行要求世界各国尊从美国政府的立场。”（完）