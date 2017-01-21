关注：安倍将努力强化同盟 访美日程推迟至下月

【共同社1月21日电】日本首相安倍晋三将致力于与美国新总统特朗普尽快举行首脑会谈、强化作为“不变原则”的日美同盟。这是由于日方认为要与加强海洋活动的中国抗衡，美国对亚太地区事务的参与不可或缺。曾以本月27日为主进行协调的会谈因美方的日程安排拟推迟至2月。如能实现，安倍还希望就自由贸易的重要性达成一致，并争取为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）生效保留希望。

“曾进行过激烈交战的日美以和解之力结成了牢固的纽带”。安倍在20日的施政方针演说中表示，通过去年底与时任美国总统奥巴马前往夏威夷珍珠港悼念死难者，两国关系得到了加强。表现出深化同盟关系的意愿。

其关注的焦点在于派军舰驶入冲绳县尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近毗连区并于近期实施航母舰队首次航行、“采取示威行动”（日本政府相关人士语）的中国。背后原因是日本对于确保南海“航行自由”的担忧加剧，认为“绝对有必要与美国合作应对”（同上）。

不过特朗普在选举期间曾要求日本增加对美军驻留经费的负担等，其言行存在难以预测的一面。安倍考虑基于自身提出的“积极和平主义”，向特朗普传达为世界和平与稳定作贡献的想法并谋求理解，但也可以预想或出现被要求自卫队作出“进一步贡献”（日美关系消息人士语）的情况。

在经济方面则关注把在美国国内创造就业岗位作为最优先课题的特朗普的发言，将主张亚太地区的稳定“对美国经济也有很大正面影响”（安倍语），促使特朗普采取重视亚洲的态度。

关于新总统已表明将退出的TPP，外务省干部认为“正面冲突乃下策”。目前考虑传达推进东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等其他多边框架谈判的方针。

日方还将契而不舍地主张日美主导自由贸易体制将有助于扩大两国的利益与影响力。如果仍然不能使特朗普改变主意，关于TPP及日美间的贸易框架或不得不重新考虑。（完）