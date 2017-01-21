驻日美军基地所在地对美国新政府感到不安

【共同社1月21日电】随着美国特朗普政府的诞生，日美同盟将有何变化？这可谓是“遭遇未知情况”。新总统在大选期间主张增加美军驻留经费的日方负担，并提及撤走美军的可能性。日本国内的美军基地所在地弥漫着不安与紧张的情绪。

在美军基地集中的冲绳县，曾经历过冲绳战役的那霸市的野里千惠子（80岁）听了特朗普的就职演讲后感到不安。她担心地称：“（特朗普）一味主张‘美国第一’，并没有促进国际和平的讯息。如果发生战争，冲绳又将处于危险境地。”

在特朗普就职演讲的数小时前，一架美军直升机出现故障，在该县宇流麻市的农道上迫降。野里表示“在冲绳生活就好像在美军基地里生活一样，希望（特朗普）能认真关注”。

青森县三泽市的基地相关财政支付转移多达预算的3成。佐藤雄一（60岁）经营的餐馆有很多美军相关人士光顾，他难掩不安地表示：“国家首脑更替，或许会发生不小的变化。”

美军岩国基地（山口县岩国市）预计将成为重要的军事据点。岩国商工会议所主席长野寿（80岁）表示：“如果住的人增多将扩大消费。可以期待搞活整个本市经济，但不知道特朗普就任总统后会发生什么，也有着紧张感。可谓是遭遇未知情况。”

在有着美海军基地的神奈川县横须贺市持续了40多年反基地及和平运动的新仓裕史（68岁）表示：“我认为当（日本）被要求作为盟国发挥作用时，日本政府如何应对最为重要。担心安倍政府会被牵着鼻子走。”（完）