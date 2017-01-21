高滨核电站2号机组因起重机翻倒致部分建筑受损 1月20日晚，位于福井县高滨町的关西电力公司高滨核电站内发生起重机翻倒事故。图为倒在燃料厂房上的起重机，共同社直升机航拍于21日下午1点15分。（共同社）

【共同社1月21日电】20日晚9点50分左右，关西电力公司高滨核电站（位于福井县高滨町）内一台臂长约112米的起重机翻倒，导致2号机组反应堆辅助厂房和用于保管乏燃料等的燃料厂房外墙部分损坏。该起重机是用于安全对策工程施工。据关电介绍，事故没有对周边环境产生影响，也无人受伤。

据福井地方气象台称，20日傍晚至21日凌晨发布了暴风警报。关电方面称，高滨核电站内两处风速计测得事故当时风速为每秒14和15米。据悉关电的核电站发生此类事故尚属首次。

关电高滨核电站运营统括长高岛昌和21日在该核电站举行记者会道歉称：“让大家担心，非常抱歉。”表示将重新讨论强风导致起重机翻倒的危险性，并查明原因。

2号机组运转已超过40年，原子能规制委员会去年6月批准其与1号机组一同延长运转。计划于2020年完成安全对策工程。推进了将混凝土制的拱顶设置到反应堆容器上方的准备，但事故当时并未进行施工。

据关电透露，燃料池中保管着包括乏燃料在内总计259根核燃料棒。燃料池所在厂房屋顶部分损坏。没有物体从顶棚落下，燃料也未受到影响。

在中央控制室的操作员听到巨响后进行确认，发现起重机倒靠在燃料厂房上。该起重机重达270吨，为防止翻倒，吊臂顶端用钢缆拴住的约5吨重的吊锤放在地上。

高滨核电站1、2号机组是首次基于福岛核事故后修改的新规制标准获批延长运转的核电机组。（完）