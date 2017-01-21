深度解读：安倍准备迎接“特朗普时代”

【共同社1月21日电】日本安倍政府准备迎接不可预测的“特朗普时代”的到来。首相安倍晋三最快将于下月访美，考虑说明作为对中国及朝鲜威慑力的日美同盟也符合美国的利益，以期渡过难关。然而无法保证提出“美国第一主义”、表明退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的特朗普会顾及日本的主张。支撑战后日本和平及繁荣的日美同盟正走向岔路口。

▽范例

“非常期待共同携手、一同应对世界面临的各种课题”，安倍在日本时间21日凌晨特朗普就任美国总统后发表祝词。此前20日的众院全体会议上，安倍在施政方针演说中也称“将尽快访美，与新总统特朗普进一步加强同盟纽带”，表明将构建信赖关系。

因种族歧视言论等引发议论的特朗普遭到国际社会的指责。正因如此安倍政府才更希望率先与其接近打开局面——安倍的言行中隐现出这种意图。

成为安倍推进特朗普对策之范例的是上世纪80年代与时任美国总统里根建立起信赖关系的前首相中曾根康弘的做法。与曾是好莱坞演员的保守主义者里根之间建立起相互直呼“Ron”(里根)、“Yasu”（中曾根）的关系，大为强化了针对苏联的日美同盟。此外还克服了严重的贸易摩擦问题，许多外交相关人士将这一时期称为“日美的蜜月时代”。

▽说服工作

安倍在美国大选后的11月中旬，先于各国首脑到访位于纽约的特朗普私宅也体现出对构建信赖关系的热忱。外务省消息人士强调称：“安倍与特朗普意气相投。我认为能够建立‘DONALD（特朗普） SHINZO（安倍）’的关系。”

针对新政府的说服工作从大选后就已经启动。多名日本政府相关人士相继与特朗普阵营的干部接触，就日本比其他盟国承担了更多美军驻留经费一事进行说明，以谋求理解。还出示了表明日本的负担比例远远高于韩国、德国的图表。外务省干部期待地称：“特朗普最近没有提及这一问题，或许正是外交成果的体现。”

▽优先度低

然而稳定同盟关系的道路依旧艰险。尽管特朗普在就职演讲中并未提及，但新政府仍可能要求日本增加美军基地负担的法外要求。日美磋商出现纷争导致同盟关系产生裂痕是首相方面“最担心的情况”（官邸消息人士语）。围绕TPP，促使已声明退出的特朗普改变主意极为困难。日本政府内对于“政府上台后特朗普会突然改变态度”的期待已开始降温。

以本月27日为主进行协调的在华盛顿举行的日美首脑会谈也因特朗普的日程安排而无法确定。安倍访美拟推迟至2月上旬以后。日本外交消息人士失落地表示：“不得不说在特朗普的心里，日本的优先度较低。”

如果在增加驻留经费负担和TPP问题上日美摩擦激化，坚持重视同盟路线的安倍政府还会出现来自内部的压力。安倍的领导能力面临日益严峻的考验。（完）