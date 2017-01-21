东芝拟出售集团7家上市企业股票以避免资不抵债

【共同社1月21日电】21日获悉，因在美国核电业务最大预亏或约达7000亿日元（约合人民币420亿元）的东芝为加速出售集团公司7家上市企业的股票，改善财务状况，已着手调整所持股份。因为上市企业的股票容易卖出，能在短时间内获得利益。东芝将筛选能够出售的股票，避免陷于资不抵债。向金融机构展示出尽最大努力的姿态以谋求支援。

东芝考虑除出售上市股票外，还通过处理非上市企业的股份及持有的不动产等筹措总计约3000亿日元的资金。此外，还计划拆分出售部分半导体业务来筹得数千亿日元，有历史传统的巨无霸企业或将“解体”。

东芝干部接受采访时表示：“为积累（资金），将采取一切可能的对策。”

东芝集团的7家上市企业为：经营办公设备的东芝技术（东证主板），承担发电设备等工程的东芝设备系统（同上），生产半导体制造装置等的芝浦MECHATRONICS（同上），生产机床的东芝机械（同上），生产船舶用电机的西芝电机（东证二板），生产半导体制造装置的NUFLARE技术（创业板市场“佳斯达克”），以及生产记录纸的国际图表（同上）。

其中，在2015年东芝因财务违规问题陷入经营危机时曾讨论过出售东芝技术的股票，但因业绩不理想未能出售。现因核电业务的亏损问题再次被讨论。

即使东芝摆脱2016财年的财务危机，依然有着负担沉重的核电业务包袱。为摸索可持续发展的形式，还可能对非上市子公司进行调整。（完）