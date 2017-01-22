日外相称日美首脑会谈将确认尖阁诸岛应对

【共同社1月22日电】日本外相岸田文雄22日就最早拟于下月举行的首相安倍晋三和美国总统特朗普的首脑会谈表示，预计将确认尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安全保障条约》第5条的适用对象这一历代美国政府的立场。岸田在富士电视台的报道节目中表示，“希望确认特朗普的应对和姿态”。

之后，岸田还就会谈日期对媒体称“希望在主要国家中，在较早阶段实现”日美首脑会谈，还表示自己也有意尽快访美。

对于特朗普政府表态退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），岸田称TPP还具有“与共享基本价值观的各国共同创建一个体制的战略意义”，强调将再次敦促美方对TPP给予理解。

自民党干事长二阶俊博在东京就特朗普向记者表示，“应该认识到他是一个厉害的对象”。民进党干事长野田佳彦在NHK节目中谈及安倍去年11月与特朗普会谈后称“他是可信赖的领导人”一事，质疑说“此言为时过早”。

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小资料：《日美安全保障条约》第5条中写明，各缔约国宣布在处于日本施政之下的领域，对任何一方的武力攻击会被认为危及本国的和平与安全，将依照本国宪法上的规定和程序，为应对共同的危险而采取行动。（完）