日本政府修改贸易战略应对“特朗普时代”

【共同社1月22日电】鉴于美国新成立的特朗普政府宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日本政府21日开始修改贸易战略。在推进自由贸易方面，日本计划继续敦促美国批准TPP，同时加快与欧盟（EU）的经济伙伴关系协定（EPA）谈判及与亚洲各国的贸易谈判。然而，也有分析担心美国提出双边协定谈判，在汽车及农产品方面对日本要求更多。

美国新政府宣布的贸易政策方针指出，至今的经济协定导致美国制造业不得不关闭工厂，就业机会流向海外。还宣布北美自由贸易协定（NAFTA）也将再度谈判。

围绕TPP，部分参加国要求在美国未批准的情况下生效，但日本还是坚持促使特朗普改变想法，争取在12国框架下生效。

为此，日本政府计划通过与欧盟推进EPA谈判等展示自由贸易的扩大，吸引美国重回TPP。在同样推进谈判的包括日中韩及东盟（ASEAN）等的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）方面，日本拟指出中国在亚太地区影响力增强，试图以此让美国留在TPP内。

不过，特朗普已表示考虑以更容易反映美国主张的双边谈判取代TPP，点名日本要求纠正贸易不平衡，有可能在农产品等方面要求比TPP更进一步开放市场。

NAFTA的再度谈判结果也将影响到为打造对美出口据点而进军墨西哥的日本企业。特朗普通过点名批评丰田汽车公司的墨西哥建厂计划等加强施压，未来形势难以预测。（完）