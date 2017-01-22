福岛核电站2号机组机器人调查即将开始

【共同社1月22日电】东京电力公司将对福岛第一核电站2号机组展开调查，从反应堆安全壳壁的贯通部分插入前置摄像头的导管，对内部进行拍摄。这是向安全壳内投入可自动行走的调查机器人，以掌握熔落核燃料（燃料debris）位置和状态的准备工作，将调查其行走路径有无障碍物。插管工作最早24日开始，如进展顺利2月下旬前可完成机器人调查。

取出燃料debris被认为是反应堆报废工作的最大难关。事故发生至今已近6年仍未掌握具体情况。根据宇宙射线对2号机组的透视调查等发现，尽管大部分燃料debris留在压力容器内，但也有部分穿过压力容器，掉落并堆积在安全壳底部。如果用摄像头能直接确认，或许有助于开发回收所需的技术。

据东电介绍，安全壳内有用于机器交换的轨道，从贯通部分进入壳内，通过轨道，前方就是反应堆正下方。

具体操作过程是首先插入长8.5米的导管，一边调整摄像头的方向，一边确认贯通部分周边的情况。然后插入10.5米长可伸缩导管，调查轨道部分。如果发现障碍物，则投放可喷射高压水流的机器人来清除障碍。

由于插管工作须由工作人员在现场操作，预计每日被辐射量为3毫希。摄像机的累积耐辐射值设计在1000希左右，可连续拍摄约10小时。

可自动行走的机器人是可根据调查场所改变形状的蝎型机器人。前后均搭载摄像机，尾部可上下摆动。此外还能测定辐射量和温度，通过远程操作送入安全壳下方。针对1号机组的安全壳内机器人调查2015年4月实施，但未发现燃料debris。（完）