日本十年后国债余额将达1029万亿日元

【共同社1月23日电】日本财务省近期发布的估算数据显示，国债发行余额在十年后的在2026年度末（2027年3月底）将达1029.31万亿日元（约合人民币62万亿元）。这一数据是在日本央行货币宽松政策造成的低利率持续，国家支付利息的负担大幅度减轻的前提下计算得出的。尽管如此，也反映出从现在开始的10年间，国债发行余额将增加近200万亿日元，财政危机状况进一步加剧的前景。

与政府预算案的国会审议相配合，财务省每年都会估算该数据。本次估算设想的是10年期国债的利率在2017年度为1.1%，其后每年上涨0.1个百分点，在2020年度以后维持在1.4%；以名义国内生产总值（GDP）达到3%的高增长率在2018年度以后持续为前提。

估算显示，主要因为社会保障费用增加，国债余额从2017年度末的858.58万亿日元开始持续上升，至2025年度末突破1000万亿日元，其后还继续增长。主要受国债发行余额增长的影响，利息支付预计将从2017年度的9.3万亿日元增长至2026年度的15.26万亿日元。

去年2月汇总的上次估算中设想的是利率从2016年度的1.6%开始逐步上升，至2021年以后维持在2.4%。与之相比，本次估算显示2025年度需要支付的利息压缩幅度能够超过7万亿日元，2025年度的国债余额压缩幅度能超过17万亿日元。但是根据经济动向变化，利率存在超过预想值的风险。

包括本次估算对象的国债，再加上借款和为填补暂时性资金缺口而发行的政府短期证券在内，日本国家债务总额已经超过1000万亿日元，去年9月底就达到了1062.5745万亿日元。（完）