Close

共同网

2017年01月23日 08時57分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本十年后国债余额将达1029万亿日元

2017年01月23日

　　【共同社1月23日电】日本财务省近期发布的估算数据显示，国债发行余额在十年后的在2026年度末（2027年3月底）将达1029.31万亿日元（约合人民币62万亿元）。这一数据是在日本央行货币宽松政策造成的低利率持续，国家支付利息的负担大幅度减轻的前提下计算得出的。尽管如此，也反映出从现在开始的10年间，国债发行余额将增加近200万亿日元，财政危机状况进一步加剧的前景。

　　与政府预算案的国会审议相配合，财务省每年都会估算该数据。本次估算设想的是10年期国债的利率在2017年度为1.1%，其后每年上涨0.1个百分点，在2020年度以后维持在1.4%；以名义国内生产总值（GDP）达到3%的高增长率在2018年度以后持续为前提。

　　估算显示，主要因为社会保障费用增加，国债余额从2017年度末的858.58万亿日元开始持续上升，至2025年度末突破1000万亿日元，其后还继续增长。主要受国债发行余额增长的影响，利息支付预计将从2017年度的9.3万亿日元增长至2026年度的15.26万亿日元。

　　去年2月汇总的上次估算中设想的是利率从2016年度的1.6%开始逐步上升，至2021年以后维持在2.4%。与之相比，本次估算显示2025年度需要支付的利息压缩幅度能够超过7万亿日元，2025年度的国债余额压缩幅度能超过17万亿日元。但是根据经济动向变化，利率存在超过预想值的风险。

　　包括本次估算对象的国债，再加上借款和为填补暂时性资金缺口而发行的政府短期证券在内，日本国家债务总额已经超过1000万亿日元，去年9月底就达到了1062.5745万亿日元。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月19日独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习
  2. 2017年01月18日九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查
  3. 2017年01月18日详讯2：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署
  4. 2017年01月17日日本霞关高尔夫俱乐部拟讨论向女性开放入会
  5. 2017年01月20日春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网