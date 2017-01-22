天皇退位专家会议23日将公布论点整理

【共同社1月22日电】有关日本天皇退位的政府的专家会议23日将公布被定位为中间小结的论点整理，内容是展示退位“仅限当今一代天皇”方案的优点。论点整理将指出需要修改《皇室典范》的“以所有天皇为对象的制度化”存在更多课题，为政府正在探讨的“仅限一代”的特别法提供支持。

首相安倍晋三将出席23日的第9次会议，听取有关论点整理的汇报。

专家会议成员经过讨论一致认为，由于存在被利用于强制退位，或是导致否定终身在位等的担忧，为退位设置适用条件将其制度化的方案难以实现。

大多数意见也认为，仅限当今天皇，可以推测退位不违背其意志，又获得国民支持，可作为特例予以容许。预计论点整理中也将写入以上内容。

针对认为应该以年龄为适用条件将退位永久制度化的意见，论点整理中将写入由于“高龄”的定义随时代变迁而变化，有关“仅限一代”的方案有着更多的积极性意见。对于不容许退位，而是以“摄政”等代行“国事行为”，则将阐述消极性意见。

专家会议去年11月召集了宪法学者等16名专业人士听取意见。9人表示赞同或容许退位，其中5人支持“仅限一代”的特别法。

政府计划向20日开幕的例行国会提交相关法案，争取在国会期间通过。而另一方面，民进党汇总了要求通过修改《皇室典范》实现制度化的意见。众参两院正副议长力争3月中上旬左右汇总出朝野政党的意见。在此过程中，特别法能否获得广泛赞同将成为焦点。（完）