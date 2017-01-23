民进党党首莲舫称3月提出新核电政策 日本民进党党首莲舫日前接受共同社采访，就下届众院选举中与共产、自由、社民等在野各党合作事宜表示有意在协调统一候选人前优先敲定相同的政策。（共同社）

【共同社1月23日电】日本民进党党首莲舫日前接受共同社采访，就下届众院选举中与共产、自由、社民等在野各党合作事宜表示有意在协调统一候选人前优先敲定相同的政策。关于焦点所在的核电能源政策，莲舫表示民进党将在3月12日党大会前汇总新内容。莲舫暗示将修改“将投入所有政策资源以在本世纪30年代实现零核电”的现行方针。

关于民进党现状，莲舫不无危机感地表示“存在政策提案线路未取得预期效果的意见，这确属事实。将努力思考，同时继续主张。”

莲舫解释称，由于年内可能解散众院，在野各党间已启动有关相同政策的磋商。莲舫强调，“如果不一一认真对待，可能被认为只是‘针对选战（的临时合作）’。”磋商在呼吁废除新安保法的市民团体“市民联合”提议基础上展开。

关于新能源政策的内容，莲舫仅表示“将做到能让候选人说明，四党将展开最大限度的合作”。预计为配合明确要求去核电化的其他政党，民进党正在寻求妥协点，可能将提出“零核电的民进党”等。

作为共同政策的前提，民进党还计划汇总教育与社保政策。莲舫充满信心地表示“将在3月党大会上提出我党将高举的（政策方针）旗帜。”

莲舫还表示，计划在确定民进党过半数的候选人后，再与其他政党协调在野党统一的候选人。

关于成为例行国会争论点之一的天皇退位相关法律完善一事，莲舫主张修改《皇室典范》建立永久制度，并提议在众参两院的宪法审查会上展开讨论。对于政府考虑的退位“仅限当今天皇一代”的特别法，莲舫持否定意见称“未涉及创设女性宫家与女系天皇的讨论，特别法并未满足国民与天皇的想法。”（完）