NAFTA重新谈判难度不小 美国亦面临负面影响

【共同社华盛顿、洛杉矶1月23日电】美国总统特朗普主张称，北美自由贸易协定（NAFTA）导致美国企业将生产基地迁至劳动力低廉的墨西哥，导致美国产业出现空心化。但是强硬提出仅对本国有利的条件，那再次磋商达成妥协绝非易事，一旦退出协定可能也将使美国蒙受负面影响。特朗普外交放在首位的承诺要兑现显然存在很大难度。

美国东部至中西部被称为“铁锈地带”的地区钢铁、汽车等支柱产业衰退显著。工人积怨已深，特朗普因提出“NAFTA重新谈判或退出”而获得强烈支持，这成为他赢得大选的原动力。

然而，1994年NAFTA生效后，美国持续对墨西哥扩大农产品出口，一旦退出势必将使农民面临沉重打击。如果两国间提高关税，在墨西哥生产对美出口商品的美国企业业绩将出现恶化。

不少日本车商也在墨西哥建厂对美出口整车，NAFTA的去向也将影响到日本企业的战略。

美国约占墨西哥出口总量的八成，双边经济关系对墨西哥而言相当于生命线。如果美国退出NAFTA，影响难以预估。相较于脱离寻求再次谈判更有现实意义，但墨西哥的立场也颇为微妙。

墨西哥总统培尼亚·涅托表示，愿意参加为使生效已超过20年的NAFTA“更符合时代需求”的谈判。据分析，墨西哥方面有意说明NAFTA对美国也有益处，使其放弃退出NAFTA的念头。

本月底将举行的美墨首脑会谈上，特朗普主张建造的“边境墙”及相关建造费用问题将成为关注的焦点。墨西哥政府始终主张不会承担，但也担心一旦拒绝美国会禁止对墨汇款。在美工作的墨西哥人的汇款约达250亿美元，是仅次于石油的该国第二大外汇收入来源。一旦汇款减少，该国低收入阶层为主将面临重创。

培尼亚·涅托因应对特朗普政府“表现软弱”等而支持率骤降，2018年将举行的墨西哥大选中对美强硬派或将抬头。（完）