罗森24日起将在日本所有门店推出支付宝服务

【共同社1月23日电】日本罗森公司将从24日起在旗下日本所有门店（约1.3万家）正式推出中国蚂蚁金融服务集团的支付宝服务。罗森董事长玉冢元一在23日举行的记者会上介绍称，罗森是首家在日本全境接入支付宝的连锁便利店，此举旨在为逐步分散到各地方的访日中国游客等提供便利的支付手段。

玉冢介绍称，据统计作为日常购物场所的便利店，外国游客的利用率已超过六成并在逐步增长，人均消费在1800至2000日元（约合人民币109元至120元），是日本顾客的1.2倍左右。另一方面，在中国支付宝的利用者逾4.5亿人，占中国手机支付市场份额的八成。上海的罗森门店内使用支付宝付款的比例约达3成。为使以中国游客为首的外国游客无需随身携带零钱也可自由购物，罗森从2016年1月起率先在9家门店推出了支付宝，今年1月24日将全面启动该服务。关于今后的展望，玉冢称计划到2020年将提供免税服务的门店由目前的105家增加至3000家，并扩大中国国内门店的支付宝利用。此外还将扩展相关服务，包括今年3月起在部分门店设置外币兑换机，今春起开展自行车共享服务等。

蚂蚁金服负责全球业务的国际事业部总裁道格拉斯·费根介绍称，支付宝全球用户已达6亿人以上，合作的中小企业数千万家。公司以“为世界带来微小而美好的改变”为宗旨，致力于打造开放的系统，除了生活服务平台支付宝外，还有理财、云计算服务及网银等。公司在海外市场也推出了跨境支付、退税等多项服务。关于选择罗森作为合作伙伴的理由，道格拉斯对罗森遍布日本各地的门店网络、迅速果断的决策过程、为全面推出支付宝在日服务而斥巨资开发新系统等举措给予了高度评价。

关于今后的战略，蚂蚁金服方面介绍称，利用自身掌握的海量客户信息，运用大数据及“金融科技”（FinTech）等可以和罗森展开更为广泛的合作。如利用SNS等多渠道信息发布平台带动辐射效应，根据访日游客的行程及购物等出行前后的追踪信息，针对其偏好进行出游及购物推荐等，这些将有助于吸引更多游客以及回头客。记者会后有关人士在罗森门店实际演示了利用手机扫码付款及获得“红包”的过程，让顾客体验到利用支付宝的便捷性。（完）