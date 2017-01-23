日本文科省就“公务员下凡”开展大规模调查

【共同社1月23日电】因文部科学省发现了违法的“公务员下凡（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）”现象，省内官僚一把手事务次官引咎辞职。文部科学省因此于23日对违反《国家公务员法》再就职规则事例启动调查。找出可能存在多名的该省离职人员的中介途径、探明人事课等参与的在职期间求职活动的实际情况成为焦点。“公务员下凡”是否伴随利益输送也将进行调查。3月底前的调查中若发现新的违法行为，将对相关者进行追加处分。

调查对象预计为“下凡”管制严格化的2009年以后至大学等再就职的原文科省官员约200人以及约2000名在职官员。因内阁府再就职等监视委员会指示，文科省在20日于总务课设立了9人规模的工作小组。今后根据调查进展将进行扩充。

有关文科省与大学间负责人才介绍协调工作的原官员，监视委在20日的报告中透露，有一名人事课男性原职员（67岁）被锁定。但该男性在接受采访时表示“并非我一人掌握了所有情况”，可以推测有介绍合并至文科省的原科学技术厅相关职员的其他途径等。

《国家公务员法》禁止具有补助金分配及批准权限较大的中央省厅直接向有利害关系的企业等输送人员。虽然没有明令禁止原职员介绍，但监视委判断此次问题“逃避了监管，违反法律原则”。若文科省原职员途径被曝广泛运用，其他省厅可能也将被要求调查。

前往早稻田大学再就职担任教授，离开文科省的一名前局长（61岁）曾在该省任职期间接受人事课的帮助开展求职活动。由于在职期间求职违反规定，将确认原官员和在任官员中是否存在同样的事例。

调查中还将了解是否存在接受“下凡”官员的大学是否在补助金分配等活动中受到优待，或是中介者是否从大学等方面收受好处等利益关系。监视委要求，根据调查结果制定防止再次发生的措施，并广泛通知职员及大学等。（完）