日环境省拟将国立公园“自然保护官”人数增加一倍

【共同社1月23日电】共同社23日获悉，日本政府初步决定到2020年度在全国33处国立公园从事管理和运营的现场工作人员“自然保护官”的人数增加至约200人，是目前的2倍。此举旨在通过充实自然体验游等提升国立公园作为旅游景点的魅力，吸引更多外国游客。这也是为实现到东京奥运会和残奥会举行的2020年使访日游客数增至全年4000万人次的政府目标而出台的旅游振兴措施之一。

目前日本全国共有了约100名自然保护官，他们以各公园内及周边的自然保护官事务所为据点，从事稀有动植物保护及游客中心运营、环保教育等工作。

环境省的目标是到2020年使国立公园外国游客数增加一倍达到1000万人次。他们还提出要在不影响生态系统的范围内鼓励将国立公园用于旅游观光，为此将加强人员部署。

为提升国立公园的魅力，环境省已着手在全国8处地点建立示范项目。例如在北海道的阿寒解禁球藻观察游，在熊本、大分县的阿苏九重完善大草原自行车骑行环境等，相关业务今后将会增加。

除了这8处示范项目外，环境省还将致力于与地方政府合作策划自然体验游、培养专业导游、宣传自然的魅力以及修改公园使用计划等。

为此环境省计划在2017年度通过新增录用正规或带任期的职员或从其他派驻机构调派的方式增加共计25名自然保护官，在2018年度后继续分阶段增加人员。（完）