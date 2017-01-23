日本拟2018年度起实现在线办理在留资格手续

【共同社1月23日电】日本政府计划2018年度起实现可在线办理外国人在留资格手续，为外国人在日开展商务活动提供更多便利，以期扩大外国企业的对日投资。此外，政府还将放宽拥有高尖专业知识的外国人的永久居住权申请条件，并简化海外企业在日本国内设立股份公司的相关手续。

官房长官菅义伟19日考察了横滨市竣工不久的美国苹果公司技术研发中心，接受采访时表示“让外国企业加快对日投资是安倍政府经济增长战略的一大支柱。苹果研发中心将成为一个重要的诱因。”

安倍政府提出到2020年实现海外对日直接投资余额35万亿日元（约合人民币2.1万亿元）的目标，较2011年翻番。政府在“对日直接投资推进会议”上推进具体方案的讨论，并将反映到今夏汇总的经济增长战略与经济财政运营指针中。

目前办理申请和更新在留资格手续需前往入国管理局窗口。由于往往人多拥挤，办理需耗费数小时，网络在线申请有望减轻负担。然而，如何进行身份确认等问题尚未彻底解决，可以进行网络申请的手续以及对象人员范围等细节有待今后商定。

日本政府将于2017年度起公布申请者办理手续所需时间，并考虑引入能够在线确认申请状况的机制，使办理者能够更好地预测完成办理所需时间。

拥有高尖专业知识的外国人申请永久居住权在日最短居住年限将从5年缩至1年。此外，政府还将着力于向掌握领先技术与经营能力的优秀人才宣传生活便利度，以吸引来到日本。新制度计划在今年3月底前引进实施。

设立公司的手续方面，外籍经营者无需亲自在日本国内开设银行账户，政府将允许从受委托人账户缴纳注册资本，办理股份公司的注册手续。（完）