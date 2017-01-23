话题：日本各地完善海啸避难塔 利用方式普及成课题

日本各地完善海啸避难塔 图为仙台市宫城野区去年12月竣工的海啸避难塔。（共同社）

【共同社1月23日电】在东日本大地震灾区的平原部分，吸取接连出现因逃避不及时而遇难的教训，完善海啸避难塔的工作正在推进。这些疏散塔在地震中也实际被使用等，作为避难点日益为地区居民所认知，但另一方面也出现了已经逃到内陆地带，但又返回靠海一侧的避难塔的事例。如何普及正确的利用方法成为了课题。

▽避难不及时

“请大家确认从家到这里的路径，有海啸危险时马上逃走”。在大片平地绵延至海岸的仙台市宫城野区，去年12月在距离大海约2公里、住宅零星分布的地区，居民等约30人聚集在刚竣工的海啸避难塔，倾听了市政府负责人的说明。

塔高约10米，用钢筋搭建而成，2楼部分是房间，储备了250人份的防灾食品和毛毯。紧急情况下，可以破坏地面入口的丙烯板打开门进入塔内。

2011年地震发生时，沿岸平原部分出现了汽车拥堵，有人因来不及逃到内陆地带而遇难。有鉴于此，仙台市决定作为紧急避难场所，除避难塔外，包括新建和活用现有设施在内的海啸避难楼等，共计完善13处，上述的避难塔是第5处。

据青森、岩手、宫城、福岛各县介绍，避难塔和楼合计至少完善了150处以上。

在设想会因南海海槽大地震受灾的地区，它们也成为了重要防灾设施。震灾后建了15处避难塔的静冈县吉田町的负责人说：“根据町政府自己的估计，发现町内将有4成地区被水淹，所以决定设置。”

▽逃往内陆是原则

在设置扩大的另一方面，课题也显现了出来。

去年11月22日，以福岛县近海为震源的地震致使仙台市的仙台港观测到140厘米高的海啸，仙台市内3处避难塔接纳了约150人。市政府强调意义说“吸取震灾教训发挥了作用”。

另一方面，据称在约30人逃往海啸避难楼的福岛县磐城市，有居民一度逃到内陆地带，但又移动到了靠海一侧的避难楼。该市负责人表示：“震灾时也出现过逃到内陆地带之后又转回去察看大海的情况，结果丧命的人。今后的课题是要彻底普及‘避难时逃往内陆地带是原则’。”

在发生大海啸或火灾时的安全性等方面，避难塔和楼也有局限性。在数人逃至避难塔的岩手县久慈市，该市将这些设施定位为“毕竟只是应对逃避不及时的紧急设施”，呼吁民众从海啸规模和自身体力进行综合判断，设想多个避难方式。

群马大学研究生院教授片田敏孝（灾害社会工学）认为避难塔对救助需要协助者和避难不及时者是有效的，但同时也指出“最安全的是避难至内陆地带。觉得能到避难塔就行的认识是危险的，行政部门和居民都需要认识到这毕竟只是紧急性设施，然后加以运用”。（完）