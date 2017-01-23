Close

共同网

2017年01月23日 19時33分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：安倍称将沉下心来寻求美方理解TPP

2017年01月23日

　　【共同社1月23日电】日本首相安倍晋三23日出席众院全体会议，接受各党代表等的质询，就美国总统特朗普宣布退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）称“将沉下心来切实寻求理解”，有意继续向美方发出呼吁以促成协定生效。安倍指出，特朗普“是可信赖的领导人的想法没有变化”，强调“希望尽早会谈，进一步强化毫不动摇地日美同盟的纽带”。

　　代表质询23日开始。24日在众参两院，25日在参院分别召开全体会议，由各党党首等提出质询。

　　安倍就天皇退位相关法律完善工作介绍说“将听取各党、各党团的意见，进一步推进政府探讨”，还呼吁“不应将其作为政治斗争的手段”。

　　关于文部科学省前干部“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）斡旋问题，安倍指出“这是动摇国民信赖的不应该出现的问题”。此外，他还表示为迎接2020年东京奥运会和残奥会，促成新设从严规定“合谋罪”构成要件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案获得通过，是不可或缺的。

　　对于防卫相稻田朋美去年年底参拜靖国神社，安倍称“祈祷亡灵的冥福是自然的”，表明看法说“对于阁僚以私人身份进行的参拜，政府不应插手”。

　　以上是针对民进党干事长野田佳彦、政务调查会长大串博志、自民党干事长二阶俊博的质询做出的回答。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月19日独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习
  2. 2017年01月18日详讯2：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署
  3. 2017年01月18日九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查
  4. 2017年01月20日春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加
  5. 2017年01月17日日本霞关高尔夫俱乐部拟讨论向女性开放入会

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网