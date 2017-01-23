详讯：安倍称将沉下心来寻求美方理解TPP

【共同社1月23日电】日本首相安倍晋三23日出席众院全体会议，接受各党代表等的质询，就美国总统特朗普宣布退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）称“将沉下心来切实寻求理解”，有意继续向美方发出呼吁以促成协定生效。安倍指出，特朗普“是可信赖的领导人的想法没有变化”，强调“希望尽早会谈，进一步强化毫不动摇地日美同盟的纽带”。

代表质询23日开始。24日在众参两院，25日在参院分别召开全体会议，由各党党首等提出质询。

安倍就天皇退位相关法律完善工作介绍说“将听取各党、各党团的意见，进一步推进政府探讨”，还呼吁“不应将其作为政治斗争的手段”。

关于文部科学省前干部“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）斡旋问题，安倍指出“这是动摇国民信赖的不应该出现的问题”。此外，他还表示为迎接2020年东京奥运会和残奥会，促成新设从严规定“合谋罪”构成要件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案获得通过，是不可或缺的。

对于防卫相稻田朋美去年年底参拜靖国神社，安倍称“祈祷亡灵的冥福是自然的”，表明看法说“对于阁僚以私人身份进行的参拜，政府不应插手”。

以上是针对民进党干事长野田佳彦、政务调查会长大串博志、自民党干事长二阶俊博的质询做出的回答。（完）