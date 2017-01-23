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2017年01月23日 21時04分

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日本经团联连续四年呼吁主要企业实现加薪

2017年01月23日

　　【共同社1月23日电】日本经济团体联合会（简称经团联）23日在东京举办主要企业劳资双方围绕2017年春斗（春季劳资谈判）交换意见的“劳资论坛”。经团联会长榊原定征在致辞时称“希望继去年之后，继续积极讨论以年收入为基准的薪资上调”，呼吁连续四年实现加薪。当天傍晚日本工会总联合会会长神津里季生发表演讲，事实上拉开2017年春斗的序幕。

　　受美国特朗普政府上台、英国脱欧问题等影响，全球经济前景不确定性增加，能实现多大幅度的加薪受到关注。此外，有助于推进工作方式改革的人事与工资制度改革也将成为焦点。

　　榊原强调称：“为实现摆脱通缩与经济可持续增长，今年也有必要维持加薪势头。”此外榊原还表示“必须改变肯定长时间劳动这一日本企业特有的风潮与文化”，对推进政府着手研究的工作方式改革也给予了理解。

　　去年11月，安倍政府向经济界提出“期待至少维持与2016年相同的加薪水平”，连续四年维持强烈反映政府意愿的“官制春斗”。工会总联合会已基本决定，要求“以大约2%为标准”提高基本工资。经团联则呼吁不拘泥于基本工资，实现包括定期加薪、奖金、各项补贴在内的加薪。

　　劳资论坛将于24日闭幕。2月2日，经团联会长与工会总联合会会长将举行最高层会谈。（完）

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