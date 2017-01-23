详讯：三菱MRJ首次交付时间延至2020年中期

【共同社1月23日电】三菱重工业公司23日正式宣布，子公司三菱飞机研发的首款日本国产喷气式支线客机“MRJ”首次交付时间将延后两年至2020年中期。目前设想的3000亿日元（约合人民币180亿元）规模的开发费预计增加约1000亿日元，相当于增长3～4成，达到4000亿～5000亿日元。

三菱重工判断认为有必要更改飞机设计以提高安全性。这将是MRJ第5次延后交付期。对今后销售的影响不可避免，该公司的飞机业务迎来了关键时刻。

三菱重工社长宫永俊一在东京举行记者会，解释称“基于为了长期开展业务，或将带来更好结果的判断，做出了（更改设计）的决定”。据悉，今后将修改装备品配置和电气排线的设计。

对于多次延后交付期，宫永表示：“原本应该在开发前就学习把握其中的艰难。和（出现巨额亏损的）造船业务一样，分析能力存在不足”。他就此事对三菱重工经营的影响强调，关于今后两三年的业绩，“对按单年度计算的盈亏基本上没有影响”。

作为今后的对策，公司方面将增加有成功获得证明安全性的“型号认证”经验的外国技术人员，并在全球加强按地区实施的推销活动。据悉，三菱重工将主导开发过程中的决策等。

2008年项目启动时，MRJ开发费被认为大约是1500亿日元。由于首次交付时间比原定的2013年大幅滞后，结果费用膨胀了起来。

宫永去年11月设立社长直接管理的业务推进委员会，表明了积极参与MRJ开发的方针。（完）