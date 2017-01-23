Close

共同网

2017年01月23日 23時41分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：天皇退位专家会议公布论点整理

2017年01月23日

　　【共同社1月23日电】有关日本天皇退位的政府专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）23日在首相官邸召开第9次会议，认可了相当于讨论中期汇总的论点整理并予以公布。其内容在写明容许退位的积极意见的基础上，指出“仅限当今一代天皇”的方案更有优势。对于以所有天皇为对象的退位的“永久制度化”，则列举消极看法，展示了认为该方案存在困难的立场。论点整理虽然回避按法律形式不同的提及，但实际上支持了力争制定“仅限一代”的特别法的政府方针。

　　首相安倍晋三出席会议并表示：“期待通过公布论点整理，国民的理解会进一步加深。”

　　作为减轻天皇负担的举措，论点整理按照活用现行制度与修改制度分别写明了方案，一并指出了专家和被征询意见的专业人士提出“应该积极推进的意见”以及需要应对的课题。

　　在修改制度方面，在列举“考虑到陛下的辛劳，没有其他办法”等容许意见的基础上，论点整理介绍了“永久化”和“仅限一代”的探讨结果。

　　其中，对于“永久化”中“以天皇的意愿为适用条件的退位”，则指出存在（1）将变成赋予天皇宪法所禁止的参与政治的权限，（2）无法否认会出现在时任政府的压力下，虽不情愿也不得不表明意愿的情况等问题点。对于“以年龄为适用条件的退位”，也指出“高龄”概念幅度较宽，持续适用至未来存在勉强之处。

　　另一方面，论点整理就“仅限一代”的退位方案强调能够确认政治状况和国民意识，也可以推测退位不违背当今天皇的意愿，所以“可以做出准确判断”。在课题方面，相对于“永久化”方案的23个课题，“仅限一代”的课题只有3个。论点整体顾及国会讨论，未对不同方案做出评价。

　　实现退位的法律完善方式大致分为2种，一是通过修改《皇室典范》的“永久化”，另一种是制定“仅限一代”的特别法。为了便于在国会顺利汇总意见，论点整理未涉及理想形式的表述，而是写明“法律形式论并非讨论的本质”。

　　作为无需退位的减负举措，论点整理虽然也谈及了扩大代行国事行为的“摄政”的适用条件，以及活用国事行为的临时代行，但也指出“或许并不能解决问题”。

　　专家会议今后将讨论天皇退位后的称呼和活动方式等。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月19日独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习
  2. 2017年01月18日详讯2：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署
  3. 2017年01月20日春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加
  4. 2017年01月18日九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查
  5. 2017年01月17日日本霞关高尔夫俱乐部拟讨论向女性开放入会

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网