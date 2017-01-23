详讯：天皇退位专家会议公布论点整理

【共同社1月23日电】有关日本天皇退位的政府专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）23日在首相官邸召开第9次会议，认可了相当于讨论中期汇总的论点整理并予以公布。其内容在写明容许退位的积极意见的基础上，指出“仅限当今一代天皇”的方案更有优势。对于以所有天皇为对象的退位的“永久制度化”，则列举消极看法，展示了认为该方案存在困难的立场。论点整理虽然回避按法律形式不同的提及，但实际上支持了力争制定“仅限一代”的特别法的政府方针。

首相安倍晋三出席会议并表示：“期待通过公布论点整理，国民的理解会进一步加深。”

作为减轻天皇负担的举措，论点整理按照活用现行制度与修改制度分别写明了方案，一并指出了专家和被征询意见的专业人士提出“应该积极推进的意见”以及需要应对的课题。

在修改制度方面，在列举“考虑到陛下的辛劳，没有其他办法”等容许意见的基础上，论点整理介绍了“永久化”和“仅限一代”的探讨结果。

其中，对于“永久化”中“以天皇的意愿为适用条件的退位”，则指出存在（1）将变成赋予天皇宪法所禁止的参与政治的权限，（2）无法否认会出现在时任政府的压力下，虽不情愿也不得不表明意愿的情况等问题点。对于“以年龄为适用条件的退位”，也指出“高龄”概念幅度较宽，持续适用至未来存在勉强之处。

另一方面，论点整理就“仅限一代”的退位方案强调能够确认政治状况和国民意识，也可以推测退位不违背当今天皇的意愿，所以“可以做出准确判断”。在课题方面，相对于“永久化”方案的23个课题，“仅限一代”的课题只有3个。论点整体顾及国会讨论，未对不同方案做出评价。

实现退位的法律完善方式大致分为2种，一是通过修改《皇室典范》的“永久化”，另一种是制定“仅限一代”的特别法。为了便于在国会顺利汇总意见，论点整理未涉及理想形式的表述，而是写明“法律形式论并非讨论的本质”。

作为无需退位的减负举措，论点整理虽然也谈及了扩大代行国事行为的“摄政”的适用条件，以及活用国事行为的临时代行，但也指出“或许并不能解决问题”。

专家会议今后将讨论天皇退位后的称呼和活动方式等。（完）