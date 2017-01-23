问答解读：日美间或将发生新一轮贸易摩擦

【共同社1月23日电】美国总统特朗普已正式宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

问：为何特朗普要宣布退出？

答：这是由于特朗普认为TPP的内容对美国不利。特朗普主张，若TPP生效，来自日本等国的进口增加，将夺走美国的就业岗位。美国退出导致TPP生效前景变得不明朗，此外由于特朗普的保护主义言行，可能引发新一轮的日美贸易摩擦。

问：日本却一直在推进TPP，这是为何？

答：由于安倍政府将TPP作为经济增长战略的核心，因此准备继续促使特朗普改变主意，敦促美国批准TPP。TPP是由日美等亚太地区12个国家参加的全面经济伙伴关系协定，一旦生效将诞生国内生产总值（GDP）之和占全球四成的巨大经济圈，成为各国经济增长的原动力。日本政府将坚持不懈地呼吁这种自由贸易的好处。

问：特朗普会回心转意吗？

答：不得不说很艰难。特朗普在上任后发表的贸易政策基本方针中指出，此前的贸易协定导致美国制造业被迫关闭工厂，就业机会流向海外。他强调“新签署的贸易协定将为美国的劳动者谋利”，有意取代TPP推进日美自由贸易协定（FTA）那样更容易反映美国主张的双边谈判。

问：若转为双边谈判，将给日本带来什么影响？

答：以大米及牛肉等农产品为主，日本或被迫较TPP更进一步开放市场。特朗普点名日本、中国和墨西哥要求纠正贸易不平衡，此外还批评了丰田汽车公司的墨西哥建厂计划等，也有意见担忧其将对日本汽车产业加强施压。

问：日本将如何应对？

答：日本政府准备始终坚持要求维持TPP框架并使其生效，尽可能地避免与美国进行双边谈判，这是真实想法。

问：这是为何？

答：日美间过去也曾围绕纺织品、汽车和半导体等贸易摩擦激化，日本被迫作出了一定的让步。此次若发展为双边谈判，日本必将面临严峻的要求。由于两国在安保等广泛的领域有着密切关系，若美方扩大要求，日本将在何种程度上贯彻自身立场尚是未知数。（完）