详讯：东芝交易银行拟继续提供联合贷款

【共同社1月23日电】对因美国核电业务最大预亏或约达7000亿日元（约合人民币420亿元）的东芝公司，其交易银行团23日基本决定到2月底将继续联合贷款。东芝为加速以支援为前提的改革，将全面讨论将半导体主力产品“闪存”的业务拆分出去另外成立公司。

由于评级公司陆续下调东芝评级等使其信用降低，东芝在本月10日的会议上要求银行团维持贷款余额。三井住友银行、瑞穗银行、三井住友信托银行三家主力银行表示了支持，地方银行等最晚在23日作出判断。虽然存在部分反对意见，但大多数似乎表示赞成。

据相关人士称，联合贷款的余额在去年12月时为2800亿日元规模。东芝的借款余额包括租赁在内被视为共计约9000亿日元。根据损失额及重组计划的动向，3月以后支援的协调工作也有可能遭遇困难。

东芝为落实银行团的支援，计划将在三重县四日市市的工厂制造的“闪存”拆分出去另外成立公司，同时招标出售部分股票。出售额预计为数千亿规模，佳能公司以及外资投资基金“贝恩资本”有意出资。建立分公司需要召开临时股东大会，然而东芝力争3月底前实现资金到位，将加紧应对。出售集团企业的股票等事宜也在讨论中。（完）