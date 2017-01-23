专访：安倍前经济智囊称摆脱通缩应扩大财政支出

【共同社1月23日电】曾任日本首相安倍晋三经济政策智囊的日本驻瑞士大使本田悦朗23日接受了共同社采访。他表示，为了摆脱通缩，日本“目前处于要增加政府支出，扩大经济规模的阶段”，认为有必要扩大财政。

本田指出，为达成到2020年度实现基础财政收支盈利的财政健全化目标，政府削减财政支出的速度过快。他表示，这样的“财政紧缩状态”削弱日本央行货币宽松政策的效果。

本田称，除财政因素外，全球经济前景不明朗、原油价格下跌造成的物价下跌，均导致“安倍经济学难见成果”。

尽管日本企业收益改善，但工资与设备投资增长缓慢。对此本田担忧地表示：“直到经营者对经济前景抱有明朗预期为止，应在金融与财政两方面双管齐下地实施政策。”

关于整顿财政问题，本田强调“用增税和减少财政支出行不通，必须要把经济变好来增加税收，不然不可能实现”。

另一方面，有关日本央行控制长期利率的宽松政策，本田评价称“方向十分正确”，并预测“2018年度内可能实施宽松政策”。对于阶段性降低购买国债等资产的量化宽松购买额，他分析道“为时过早”。

2018年4月日本央行行长黑田东彦即将结束任期卸任，本田被提名为继任候选人。他表示：“虽然不知自己能否胜任，但应选择能在继承黑田政策的基础上灵活钻研政策的人作为继任者。”

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本田悦朗：1955年出生于和歌山县。1978年进入大藏省（现财务省）工作。曾担任静冈县立大学教授、内阁官房参事，2016年3月起担任现职。（完）