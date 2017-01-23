Close

共同网

2017年01月23日 23時40分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

专访：安倍前经济智囊称摆脱通缩应扩大财政支出

2017年01月23日

　　【共同社1月23日电】曾任日本首相安倍晋三经济政策智囊的日本驻瑞士大使本田悦朗23日接受了共同社采访。他表示，为了摆脱通缩，日本“目前处于要增加政府支出，扩大经济规模的阶段”，认为有必要扩大财政。

　　本田指出，为达成到2020年度实现基础财政收支盈利的财政健全化目标，政府削减财政支出的速度过快。他表示，这样的“财政紧缩状态”削弱日本央行货币宽松政策的效果。

　　本田称，除财政因素外，全球经济前景不明朗、原油价格下跌造成的物价下跌，均导致“安倍经济学难见成果”。

　　尽管日本企业收益改善，但工资与设备投资增长缓慢。对此本田担忧地表示：“直到经营者对经济前景抱有明朗预期为止，应在金融与财政两方面双管齐下地实施政策。”

　　关于整顿财政问题，本田强调“用增税和减少财政支出行不通，必须要把经济变好来增加税收，不然不可能实现”。

　　另一方面，有关日本央行控制长期利率的宽松政策，本田评价称“方向十分正确”，并预测“2018年度内可能实施宽松政策”。对于阶段性降低购买国债等资产的量化宽松购买额，他分析道“为时过早”。

　　2018年4月日本央行行长黑田东彦即将结束任期卸任，本田被提名为继任候选人。他表示：“虽然不知自己能否胜任，但应选择能在继承黑田政策的基础上灵活钻研政策的人作为继任者。”

××　　××

　　本田悦朗：1955年出生于和歌山县。1978年进入大藏省（现财务省）工作。曾担任静冈县立大学教授、内阁官房参事，2016年3月起担任现职。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月19日独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习
  2. 2017年01月18日详讯2：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署
  3. 2017年01月20日春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加
  4. 2017年01月18日九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查
  5. 2017年01月17日日本霞关高尔夫俱乐部拟讨论向女性开放入会

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网