文科省将就“公务员下凡”问题询问再就职者

【共同社1月23日电】日本文部科学省23日启动“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题全面调查，如何对监管严格化的2009年以后离职并在短时间内再就职的前官员、人事负责人展开询问调查成为课题。其原因在于，他们或涉嫌违反《国家公务员法》所禁止的在职期间展开求职活动。民进党指出“大概是作为省内人事的一环，有组织地决定了再就职单位”。

在前文科省事务次官引咎辞职后就任的次官户谷一夫23日对职员们训示称：“目前还在查明全貌的过程之中，希望职员们各自诚实对待调查。”

内阁人事局为防止违法的“公务员下凡”再次发生，25日将召集各省厅的人事负责人，举行要求遵守《国家公务员法》规定的会议。

文科省向19日的民进党听证会提交的资料显示，离职后不足两月就在大学等学校法人再就职的官员，仅在2011年度起的5年间就有42人。其中14人离职第二天即实现了再就职。

42人中也包括再就职担任早稻田大学教授，问题曝光后辞职的前高等教育局长（61岁）。文科省负责人称：“虽然时间有限，但如果不对其他前官员也直接询问调查，那么违法性验证就不太可靠。”

42人离职时的年龄在48岁至64岁之间。分别从文科省的学校教育负责部门、科学技术部门、文化厅等，进入大学、职业学校、运营初高中一贯制学校的学校法人等再就职。（完）