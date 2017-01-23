专访：英驻日大使称日本是贸易协定谈判优先对象

【共同社1月23日电】英国新任驻日大使保罗･马登（Paul Madden）23日接受了共同社采访。他就英国脱欧后力争与各国新签署的自由贸易协定表示“日本将是优先考虑的谈判对象”，透露称英国已向日方表达了希望签订贸易协定的想法。

英国首相特雷莎･梅在17日发表的脱欧方案演讲中表明，也有意与欧盟外部的国家签订加强贸易的协定。据分析，特雷莎･梅预定于本周举行的与美国总统特朗普的首次会谈主要议题也可能是未来签署贸易协定事宜。

马登指出：“考虑到（日英间）贸易与投资规模以及日本的经济规模，日本是优先考虑的谈判对象。”他还表示：“我们与（日本赴英国政府的）来访人员就我方（有关签署协定）的愿望进行了沟通。”

马登还介绍称，欧盟在正式脱离前不允许成员国举行双边贸易谈判，“具体的谈判尚未开展”。

特雷莎･梅有意在退出以人员、商品、服务和资本自由流动为原则的欧盟单一市场的基础上，与欧盟签订关税撤销等协定。英国与欧盟将来的关系对进驻英国的日本制造商而言极为重要，马登强调称“从双方的利益来看，我坚信可以谈判”。

马登本月18日正式就任英国驻日大使。他表示将致力于两国核能领域的关系强化，并根据2012年伦敦奥运会成功举办的经验向2020年东京奥运会和残奥会提供协助。（完）