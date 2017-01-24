日本团体展示无人机引导急病患者搜救队试验 1月23日，日本团体在福冈市进行试验，使用小型无人机发现急病患者并引导搜救队前往现场。（共同社）

【共同社1月23日电】力争把小型无人机运用到急救及灾害医疗领域的东京的一般社团法人“EDAC”23日在福冈市的九州大学伊都校区展示实证试验，使用无人机发现急病患者并引导搜救队前往现场。该试验得到了总务省的支援，争取2020年投入实际使用。

开展试验EDAC由医疗仪器专家、无人机开发者和地方政府职员等在去年1月成立。目的是为扩大尽快将医药品送达急病患者身边，或是在灾害时从空中发现幸存者和伤员的“急救无人机”的用途，并加以推广。

试验设想的是救助穿戴有能感知心脏异变的内衣式可穿戴终端的急病患者。终端感知异常后，可自动向消防部门通报的疾病患者手机软件（APP）启动。基于卫星定位系统（GPS）飞抵现场附近的无人机把这一带的影像发送给搜救队方面。发现急病患者后，无人机返回至搜索队上空，然后引导队伍抵达现场。

EDAC介绍称，截至目前的试验中，利用无人机可以把搜索所需时间缩短一半多。今后还将改良技术，提升电池续航能力，或是加大通信距离等。

前来视察的总务省官房审议官吉冈Tetsuo称：“将与总务省消防厅探讨为推广（急救无人机）能做些什么”。（完）