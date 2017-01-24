详讯：特朗普签署退出TPP总统令

【共同社华盛顿1月23日电】美国总统特朗普23日在白宫签署了内容为“永久退出”跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、将通知日本等参加国的总统令。今后将力争签署双边贸易协定。签署前的会议上，他批评日本汽车市场“不公平”，表明了要求纠正的想法。以日美为核心的TPP成为泡影，协定将不会生效。这对于一直以来将TPP作为经济增长战略核心、促使特朗普回心转意的安倍政府而言是重大打击。

与工会代表会面的特朗普表示“已正式使TPP结束”，强调总统令内容“非常强有力”。在预计于2月与日本首相安倍晋三举行的会谈中，特朗普可能会为双边协定探路，或是呼吁为促进对日汽车出口、削减与日本间的贸易逆差展开磋商。

总统令中说明，退出TPP是“为了实现对美国劳动者而言公平且拥有经济利益的贸易协定”。除包括美国在内的12个国家去年2月签署的协定外，还写明“也将永久退出谈判”，明确了不同意重新谈判的姿态。

TPP的生效需要12国中经济规模最大的美国国会批准。

总统令签署前与企业经营者会面的特朗普将日本作为不公平贸易的实例提及。他表示日本在美国大量销售汽车，“但让美国车在日本销售困难的话，是不公平的，必须进行对话”。

特朗普还再度指出中国市场的封闭性，重申将对把生产基地迁往海外的企业征收高额的“边境税”。他表示将与加拿大、墨西哥举行三国间北美自由贸易协定（NAFTA）的重新谈判，近期可能签署相关总统令。

白宫发言人斯派塞23日在记者会上就退出TPP强调“这是新贸易政策时代的象征”。（完）