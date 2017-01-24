日本阁僚就特朗普签署退出TPP总统令各抒己见

【共同社1月24日电】随着美国总统特朗普签署了退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的总统令，日本阁僚24日陆续发言称将继续劝说美方以谋求理解。

经济产业相世耕弘成表示，“经济规模最大的美国加入很重要。将坚持不懈地呼吁意义。”关于特朗普就日本汽车市场批评称“不公平”，世耕强调“并未对（美国产汽车）采取不同于日本车的差别对待”。

农相山本有二期待地表示，随着美国新政府全面投入执政，“有关TPP的想法也会自然而然地有所改变”。关于日美双边谈判，山本表示“从战略与经济层面的意义来考虑，TPP更为现实”，表达了现阶段不会同意谈判的想法。

负责TPP事务的经济再生担当相石原伸晃表示“自由贸易体制是推动全球经济增长的源泉这一认识没有改变”，重申了TPP的意义所在。

财务相麻生太郎称“TPP对美国而言也是举足轻重的，将沉下心来谋求理解”，有意继续与美国政府就此进行谈判。此外麻生也指出，特朗普宣布退出“并不会立即对日本经济造成巨大影响”。

总务相高市早苗表示，担忧“在海外开展信息基建的信息通信领域受到影响”。

对于应把美国排除在外力争使TPP生效的意见，外相岸田文雄表示：“重要的是签署国之间继续密切沟通，努力保持合作。目前尚未有任何决定。”（完）