日本八座重点建设国立公园的魅力提升措施公布 图为伊势志摩国立公园。照片由环境省提供。照片不出售。（共同社）

【共同社1月24日电】日本环境省24日公布了到举办东京奥运会和残奥会的2020年将重点建设的八座国立公园的魅力提升措施。伊势志摩国立公园（三重）将在拥有大片里亚式海岸的英虞湾建设“天空咖啡露台”。雾岛锦江湾国立公园（宫崎、鹿儿岛）将对宾馆酒店进行招商。庆良间诸岛国立公园（冲绳）将推出珊瑚礁保护和再生体验项目。

上述措施将与之前已制定完毕的阿寒国立公园（北海道）、阿苏九重国立公园（熊本、大分）等另外五座的魅力提升措施一同实施，力争使国立公园游客数达到1000万人次，是目前的两倍以上。

可眺望无数海湾和海角散布这一美景的伊势志摩国立公园观景台将吸引民间企业开设咖啡馆。此外还将考虑与海女小屋合作为游客提供海鲜，并为保护景观管制太阳能发电设施。

雾岛锦江湾国立公园将面向高级酒店开展招商，并建设包厢露天浴池。在高千穗峰等处将推出把登山与神话相结合的团体游项目。庆良间诸岛国立公园为保护珊瑚礁等将研究开征环境合作税。在阿嘉岛等将推出保护自然体验项目。

此外，阿寒国立公园将解禁球藻观察团体游，让游客体验阿伊努文化。阿苏九重国立公园将继续支持为维持广阔草原而一直实施的烧荒等，并致力于完善自行车骑行环境。

魅力提升措施此前以地方政府和旅游相关人士为主进行了讨论。环境省在2016年度第二次补充预算和2017年度预算案中列入了八座国立公园重点建设费用等共计约200亿日元（约合人民币12亿元）。（完）