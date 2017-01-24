日本“公务员下凡”问题全府省厅调查下周启动

【共同社1月24日电】日本国家公务员制度担当相山本幸三24日在记者会上就文部科学省“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题曝光后展开针对所有府省厅的全面调查一事称，将尽快决定具体项目，“最迟会在下周启动”。文科相松野博一透露，已于23日成立调查有组织下凡问题的文科相直辖调查组。

在文科省的问题曝光的20日，日本首相安倍晋三下达了要求对所有府省厅展开调查的指示。山本指出“若（防止下凡的）法律得不到遵守，国民会对国家公务员制度失去信任”，强调“最重要的是彻底调查”。他称调查结果的公布时间尚未确定。

官房副长官萩生田光一称：“不会全盘抛给各府省，将由内阁人事局确定检查项目进行主导。”

松野在记者会上称，省内的调查结果将在3月底前汇总。他强调道：“为避免此类事例再次发生，将推动彻底的意识改革。”

文科相的直辖调查组由9人组成，组长为官房网络安全和政策评价审议官中川健朗，他们将询问在职和离职的职员以了解情况。

20日设立的担当室将与调查组携手，根据调查结果制定防范措施并安排职员研修等。人员态势未来将从9人扩充至30人，除了室长中川外，总务课长和官房参事官也将在调查组和担当室兼任。

对于全府省厅调查，国土交通相石井启一称“将切实予以配合”等，各阁僚展现出合作姿态。（完）