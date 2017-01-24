Close

共同网

2017年01月24日 17時48分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本“公务员下凡”问题全府省厅调查下周启动

2017年01月24日

　　【共同社1月24日电】日本国家公务员制度担当相山本幸三24日在记者会上就文部科学省“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题曝光后展开针对所有府省厅的全面调查一事称，将尽快决定具体项目，“最迟会在下周启动”。文科相松野博一透露，已于23日成立调查有组织下凡问题的文科相直辖调查组。

　　在文科省的问题曝光的20日，日本首相安倍晋三下达了要求对所有府省厅展开调查的指示。山本指出“若（防止下凡的）法律得不到遵守，国民会对国家公务员制度失去信任”，强调“最重要的是彻底调查”。他称调查结果的公布时间尚未确定。

　　官房副长官萩生田光一称：“不会全盘抛给各府省，将由内阁人事局确定检查项目进行主导。”

　　松野在记者会上称，省内的调查结果将在3月底前汇总。他强调道：“为避免此类事例再次发生，将推动彻底的意识改革。”

　　文科相的直辖调查组由9人组成，组长为官房网络安全和政策评价审议官中川健朗，他们将询问在职和离职的职员以了解情况。

　　20日设立的担当室将与调查组携手，根据调查结果制定防范措施并安排职员研修等。人员态势未来将从9人扩充至30人，除了室长中川外，总务课长和官房参事官也将在调查组和担当室兼任。

　　对于全府省厅调查，国土交通相石井启一称“将切实予以配合”等，各阁僚展现出合作姿态。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月19日独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习
  2. 2017年01月20日春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加
  3. 2017年01月18日详讯2：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署
  4. 2017年01月18日九州电力玄海核电站3、4号机组通过审查
  5. 2017年01月17日日本霞关高尔夫俱乐部拟讨论向女性开放入会

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网