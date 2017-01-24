安倍会晤众参两院议长 望促进天皇退位朝野讨论

【共同社1月24日电】日本首相安倍晋三24日下午与众参两院正副议长在国会内会谈，报告了有关天皇退位的政府专家会议公布的论点整理，要求促进朝野政党讨论。首相直接拜访立法部门最高层要求讨论的做法实属罕见。此举旨在就或于4月下旬提交的实现退位相关法案铺路，为尽快完善法律获得朝野政党的配合。

正副议长在与安倍会谈后，在国会内举行了与自民党、民进党等8党以及参院2个党团代表的会议，要求各党各党团开展讨论。经党内讨论等后，正副议长2月中旬以后将个别听取意见，力争3月中上旬汇总国会的见解。

政府专家会议将依据国会见解，力争在3月底前后提出最终建议。政府将据此制定法案。

有关法律形式，政府基本决定以仅限当今一代天皇允许退位的特别法应对。自民、公明两党可能对此持支持立场。这与提出修改《皇室典范》把退位永久制度化的民进党等在野党存在重大分歧。官房副长官萩生田光一24日在记者会上表示“也将参考各党意见及舆论动向，在专家会议上深入讨论”。

与正副议长一同出席会议的8党除自民、民进两党外，还包括公明党、共产党、日本维新会、自由党、社民党、守护日本之魂党。参院2个党团为无党派俱乐部与冲绳之风。

专家会议23日公布的论点整理写明了认可退位的积极意见，并认为“仅限当今一代天皇”的方案更有优势。其中表明，以所有天皇为对象的退位永久制度化存在困难。（完）