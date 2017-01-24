安倍与莲舫上演党首对决 安倍称将杜绝公务员“下凡”

【共同社1月24日电】日本首相安倍晋三24日在参院全体会议回答代表质询时就文部科学省的有组织“公务员下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题称“将彻底调查，切实采取措施杜绝下凡现象。将采取一切必要手段，确保国民的信赖”，表示将尽全力防止类似情况再次发生。民进党党首莲舫指责政府对公务员下凡的防范措施软弱无力，要求内阁府的再就职等监视委员会强化职能。

这是安倍与莲舫继去年12月的党首辩论后再次展开“党首对决”。

安倍就下凡问题强调“决不允许违规，这一方针今后也不会改变”。他还再次表示已指示对全部府省厅的实际状况展开调查，一旦准备完毕就会公布调查结果。

莲舫则就安倍在施政方针演说中没有提及下凡问题指责称“对于己不利的现实避而不谈且不做解释，就算谈起教育，其话也没有分量。”

莲舫还批评政府在去年的临时国会通过以赌场为中心的《综合度假区建设推进法》等手法“一味强行表决，完全轻视立法机构”。安倍反驳称，“国会议员如果只是把时间全部用来讨论，并不能算是尽到责任”。

关于高举“美国第一主义”的特朗普政府上台后驻日美军驻留经费的日方负担可能增加的担忧，安倍称：“日美安保并非单是某一方受益的框架。日美之间应当能找到合适的分担方式。

关于因慰安妇少女像问题恶化的日韩关系，安倍称“将坚持要求韩方诚实履行日韩共识”。关于日中持续对立的南海问题，安倍强调“在冷静且坚决应对的同时，为确保地区和平与稳定将推进与邻近各国的合作”。（完）