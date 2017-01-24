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详讯：日本防卫省首颗通信卫星发射成功

2017年01月24日

日本防卫省首颗通信卫星发射成功

日本防卫省首颗通信卫星发射成功

1月24日下午，日本H2A火箭32号机搭载首颗由防卫省运用的通信卫星“煌（Kirameki）2号”从鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射升空。（共同社）

　　【共同社1月24日电】24日下午，日本H2A火箭32号机搭载首颗由防卫省运用的通信卫星“煌（Kirameki）2号”从鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射升空。据三菱重工业公司等方面消息，卫星已与火箭分离，进入预定轨道，发射取得成功。防卫省旨在通过该卫星，提升与展开海外活动的自卫队之间的情报通信能力。

　　“煌2号”采用通信不易被切断的X波段，可实现通信的高速化和大容量化，令通信方式各异的陆海空自卫队间的相互直接通信成为可能。卫星将在印度洋上空的宇宙空间运作，供参加南苏丹联合国维和行动（PKO）以及参与索马里海域亚丁湾打击海盗的自卫队部队使用。

　　“煌2号”是用来取代3颗正在使用的民间卫星的防卫省3颗新卫星之一。原本预计于去年7月在海外发射的“煌1号”在运输过程中出现损伤。因此先发射了2号。1号将于明年3月后发射，3号的发射时间定在2020年度末。“煌2号”的运用期限约为15年。

　　H2A火箭由三菱重工业公司和日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）发射升空。日本的宇宙开发和JAXA的活动曾以非军事为原则。2008年因允许用于防卫的《宇宙基本法》的出台，防卫省开始部署自己的卫星。JAXA也首次参与到了发射中。（完）

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