日本85%应届大学生已获内定 连升六年创新高

【共同社1月24日电】日本厚生劳动省与文部科学省日前公布统计数据称，截至去年12月1日将于今春毕业的应届大学生拿到录用通知的人数比例（就业内定率）为85.0%，较上年同期上升4.6个百分点，连续6年保持增长。这一数据也创下了1996年调查开始以来的同期新高。

之后的调查能否超出去年春季应届大学生就业率97.3%（截至4月1日）这一历史最高纪录将受到关注。

此次对全国抽选的62所国公私立大学有就业意愿的应届生内定率进行了统计。从不同地区来看，关东地区以88.3%位居第一，除中国四国地区（78.6%）和九州地区（79.9%）以外，其余均高于80%。所有地区的数据均较上年有所改善。

从性别来看，男女生内定率分别为83.1%和87.2%。分文理科来看，理科为86.6%，高于文科的84.6%。

另一方面，截至去年11月底高中生内定率为87.0%，较上年同期上升1.2个百分点，连续7年保持增长。以制造业为首，绝大部分行业都呈现改善。从都道府县来看，福井县以95.2%位居榜首，垫底的是冲绳县，为59.7%。

高中生内定率是通过学校以及公共职业介绍所（Hello Work）对约17.7万名求职学生调查后得出的。（完）