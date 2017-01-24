安倍经济智囊称日本应拒绝美国压低美元

【共同社1月24日电】担任日本首相安倍晋三经济智囊的内阁官房参事、美国耶鲁大学名誉教授滨田宏一（81岁）日前接受共同社采访，指出美国特朗普政府为扩大出口可能会要求日本等国阻止美元升值，表示“日本政府应该进行理论武装断然拒绝”。

特朗普政府财长提名人努钦已在提名确认听证会后提交给美国参院的信函中表示“美元过度升值短期内可能会对经济造成负面影响”。

在努钦出席听证会之前，总统特朗普在接受美国报纸采访时表示“我们的货币过于强势”，提到了引导美元贬值的可能性。

努钦曾在听证会上证实称“美元强势从长期来看很重要”，可能是考虑到特朗普的发言而修改了自己的发言。

滨田在采访中表示理解新政府“不拘泥于前例的政策运营”，同时对世界经济受到负面影响保持警惕。对于特朗普宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）及重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）、示意引导美元贬值一事，滨田强调称“将会破坏贸易和国际金融秩序”。

滨田举例提到日美欧在贸易摩擦的背景下一致同意进行干预压低美元导致日本经济长期停滞的“广场协议”，称“可能会发生同样的事情”。

滨田指出如果特朗普倡导的“边境税”之类的保护主义政策得以实行，从经济理论上来讲美元就会升值，称“如果实施边境税，美国就应该忍受美元升值”。（完）