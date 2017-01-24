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2017年01月24日 22時21分

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中国将把护士被杀案嫌疑人移交日本

2017年01月24日

　　【共同社1月24日电】关于2014年大阪市西成区准护士冈田里香（当时29岁）失踪后被发现尸体一案，24日对办案相关人员采访获悉，在中国被拘押、大阪府警方以涉嫌抢劫杀人及诈骗等取得了逮捕证的日裔巴西女子（32岁）将于25日被移交给日本方面。

　　大阪府警方计划在嫌疑人乘飞机抵达日本后，即以诈骗、伪造并使用盖章私人文件的罪名将其逮捕，之后以抢劫杀人嫌疑实施再次逮捕。据警察厅称，由于日中之间没有罪犯引渡条约，从中国引渡嫌疑人非常罕见，此次为第二人。

　　据办案相关人员称，嫌疑人是冈田小学和初中时代的同学，涉嫌于2014年3月下旬在冈田家中将其杀害，抢劫了提包等，并于同年4月下旬在东京都非法使用冈田名义的信用卡支付了将宠物寄养在店里的费用约3.7万日元（约合人民币2200元）。

　　冈田的遗体于2014年5月在东京都八王子市的储存间内被发现，身上有约50处刺伤和割伤。嫌疑人可能是以快递包裹的方式，将尸体从大阪转移到当时居住的八王子市的公寓后，又搬至储存间。

　　嫌疑人2014年5月在冈田遗体被发现前使用其护照前往中国，因涉嫌非法入境被中方拘押。由于日中之间没有罪犯引渡条约，大阪府警方通过外交渠道要求移交嫌疑人。中国最高人民法院去年5月作出了允许移交的决定。（完）

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