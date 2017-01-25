日本建筑商推动施工自动化以缓解人手不足 图为清水建设开发的类似人类手臂的机器人。照片由清水建设提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社1月25日电】日本大型建筑公司正在施工现场推进机械自动化，引进机器人等设备。由于建筑业预计将有大量工匠离职，作为人手不足问题的解决对策，在这一举措下足功夫。在为迎接2020年东京奥运会的再开发工程以及基础设施建设中，这些自动化机械的有效利用也备受期待。

各公司目前通过召集已跳槽的前工匠、挽留快要退休的熟练工等方式来保证必需的作业人员。然而据日本建筑业联合会介绍，由于老龄化影响，预计到2025年度，工人数将较2014年度减少约128万人，必须提高作业效率。

鹿岛建设在水坝施工现场引进了可以自动运行的翻斗车和推土机。通过平板设备向配备有全球卫星定位系统（GPS）的无人翻斗车发送指令，车辆就会自动搬运和平整泥土。

GPS等装置每台耗资大约在400万日元（约合人民币24万元）左右，但作业所需人员仅为过去的五分之一。鹿岛计划在今后的住宅用地平整工程中也引进这些设备，负责人说：“希望只有十分之一左右的人员也能完成施工作业。”

清水建设开发了一种类似人类手臂的机器人，可以搬运重约200公斤的钢筋。过去需要六、七人来做的工作只需三人就可完成。该机器人也可在拆卸后搬运。大成建设也制作了可省去工匠劳动，顺利进行焊接作业的机器人。

国土交通省也对机械自动化和机器人的引进予以支持。若在公共工程中使用能提高测量作业效率的小型无人机，将提供援助以减轻建筑公司负担。一建筑公司干部期待地说：“虽然现在只有大型建筑公司率先引进了机器人等，但今后随着费用的下降或将在整个业界普及。” （完）