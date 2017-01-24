东芝或获银行基金出资援助 近期决定分拆半导体业务

【共同社1月24日电】24日获悉，关于因美国核电业务最大预亏达7000亿日元（约合人民币420亿元）的东芝公司的半导体业务，出现了交易银行等设立的基金进行出资的方案。为获得外部资金，东芝将在27日召开董事会推进拆分半导体业务所需的手续。

东芝24日还宣布将在2月14日公布亏损额。虽然原本想在本月内确定亏损额，但是巨大工作量耗费时间导致进度晚于预期。2016年4月至12月的财报也将同时披露。

据相关人士透露，关于出资，三井住友银行和日本政策投资银行设立的“UDS夹层基金”、瑞穗银行和日本政策投资银行设立的“Blue Partners基金”的使用正在商讨中。

东芝把半导体主打产品“闪存”的业务分拆出去募集资金，还有将来上市的计划。外资基金和佳能等对竞标持积极态度，但是也有意见担心对于业务的参与减弱。

银行基金从各种各样的出资者那里集资。因为援助东芝的色彩浓厚，所以被认为对经营的参与度不会高。

如果东芝在财年结束的3月底出现资不抵债，其股票将从东京证券交易所主板降至二板。将业务拆分出去需要在股东大会上通过决议，东芝或正在为3月召开临时股东大会做准备。东芝将尽快在董事会上统一意见推进手续。

美国评级公司标准普尔（S&P）24日宣布把东芝的长期信用评级从“B-”下调一个等级至“CCC+”，是继去年年末之后又一次降级。（完）