侧记：防卫省通信卫星将广泛覆盖自卫队活动领域

防卫省通信卫星将广泛覆盖自卫队活动领域 “煌2号”的模拟图。图片由防卫省提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社1月24日电】日本防卫省的首颗通信卫星“煌（Kirameki）2号”与今后将运用的1号、3号构成3颗卫星态势，将广泛覆盖基于安全保障相关法扩大到世界范围的自卫队活动领域。防卫省拟在应对朝鲜导弹、参与南苏丹联合国维和行动（PKO）、为他国军队提供后方支援等多种任务的情报通信中使用这些卫星。

防卫省将上述卫星作为实现通信高速化和大容量化的“极其重要的通信基础设施”，计划将2号、1号和3号分别用于印度洋上空、太平洋上空以及日本周边上空。虽然卫星没有摄像等侦查功能，但能够快速发送视频等，使陆海空自卫队部队之间共享现场情报变得顺畅。

此前防卫省一直利用3颗民间通信卫星的一部分，运用因此受到制约，而拥有自己的卫星后可根据自卫队的需要自由调节天线的方向。范围也可能覆盖中国推进据点化的整个南海。

如果政府根据安保相关法认定某情况属于对日本的和平与安全造成重要影响的“重要影响事态”，除实际正在发生战斗的场所外，自卫队可以不受空间限制为他国军队提供后方支援。防卫省干部强调称：“在日本周边的安全环境日益严峻、自卫队海外任务增加的情况下，提高通信能力曾是一大课题。”

美国、法国等发达国家都拥有具有通信和侦查功能的军事卫星。除“煌”之外，日本的内阁卫星情报中心还在运用实际上的侦察卫星。防卫省另一名干部表示：“在宇宙空间的军事利用上各国展开竞争，不能只有日本落后。”（完）