美国拟开展对日经济磋商 或再次引发汽车贸易摩擦

【共同社华盛顿1月24日电】美国总统特朗普23日签署了“永久退出”跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的总统令，同时批评称日本汽车市场的封闭性并考虑要求纠正。美国政府拟向日本呼吁开展双边磋商以促进美国汽车对日出口、削减贸易逆差，有可能出现以汽车为主的日美间新一轮贸易摩擦。围绕市场开放，对特朗普会提出严厉对日要求的担忧挥之不去，安倍政府或将苦于应对。

签署总统令前，特朗普在与企业经营者等的会上强调：“日本车大量进入美国市场，如果日本却使美国车很难卖，这就很不公平。”该发言可能是考虑到美国车占日本市场份额不到1%的情况，以及为削减对日贸易逆差，认为有必要与日本举行磋商。美国政府为纠正日美间的贸易不平衡，可能会要求设立类似克林顿政府时期的“日美一揽子经济协议”的框架。

上世纪九十年代，美国政府在磋商上述协议时，暗示将大幅上调关税，迫使日本开放汽车市场，最终使日本厂商开始主动购买美国产零部件或在美国生产整车。八十年代至九十年代，也有日本汽车厂商主动减少对美出口。

日本政府计划契而不舍地对美强调TPP的意义，目前拟不回应双边谈判的要求。TPP谈判的12个参加国已然相互妥协达成了协议，如果开展双边谈判，由于国力上的差距，日本必将被美国要求进一步开放市场。

美国在农业领域可能要求日本增加大米、牛肉及猪肉的进口，在汽车领域可能要求放宽环境标准，以及废除针对日本独有规格微型车的优惠措施。日本外务省干部表示：“希望就日本企业对美国就业的贡献也进行说明。”

日本的汽车关税已经为零，美国的贸易逆差一半左右来自中国，日本仅占约9%。因此日本政府对特朗普的对日批评感到十分困惑。（完）