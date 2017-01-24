详讯：安倍会见众参两院议长要求促进天皇退位讨论

【共同社1月24日电】日本首相安倍晋三24日在国会内与众参两院的正副议长举行会谈，报告了有关天皇退位的政府专家会议公布的论点整理，并要求促进朝野政党讨论。首相直接拜访立法机关最高层并要求讨论的做法实属罕见。此举旨在就或于4月下旬提交的实现天皇退位相关法案铺路，为尽快完善法律获得朝野政党的配合。

国会对此将正式开展各政党磋商。众院议长大岛理森在与安倍的会谈中就将在3月汇总出的国会见解表示：“强烈希望政府能够充分尊重这一整体意见”，安倍回应称“将会切实接受立法部门的整体意见。”各党将在25日听取官房长官菅义伟对论点整理进行的说明。

正副议长在与安倍会谈后与自民党、民进党等8党以及参院2个党团代表举行了会议，传达了安倍的要求。2月中旬以后将听取各党派意见，力争在3月中上旬汇总国会的见解。

大岛在会议结束后的记者会上强调：“在有别于其他政策的共识下，立法部门将努力寻求（国民的）总体意见。”

政府专家会议将根据国会见解，于3月底汇总出最终提案，政府将据此拟定法案。

有关法律形式，日本政府基本决定以仅限当今一代天皇允许退位的特别法应对。自民、公明两党对此持也支持立场。这与提出修改《皇室典范》、让退位永久制度化的民进党等在野党存在分歧，如何找到妥协点成为关注焦点。

自民党内担任退位恳谈会代理主席的政务调查会长茂木敏充与民进党干事长野田佳彦或将在台面下举行磋商，对在《皇室典范》附则中新设特别法的依据规定这一妥协方案进行讨论。届时，如何对待民进党主张的创设“女性宫家”等观点被视为讨论的关键。

专家会议公布的论点整理中，“仅限当今一代天皇”退位的方案更有优势。（完）