详讯：丰田汽车宣布将在美新雇用约400人

【共同社纽约1月24日电】丰田汽车公司24日宣布，将向美国中西部印第安纳州的工厂投入约6亿美元增产运动型多功能车（SUV），新雇用约400人。美国副总统彭斯曾任该州知事，此举可谓顾及了希望在美国增加就业的特朗普政府意向。日本厂商中这一动向可能将扩散。

另一方面，美国汽车巨头福特汽车公司首席执行官（CEO）马克･菲尔兹24日在与特朗普会谈后向媒体表示“所有贸易壁垒的根源是汇率操纵”，透露已向总统寻求纠正美元升值。围绕汽车产业的日美龃龉或将加剧。

特朗普23日批评日本汽车市场封闭。24日早晨在“推特”上发文称“希望他们将新工厂建在美国国内”。对在美获利的日本厂商的压力也有可能不会放松。

位于印第安纳州普林斯顿的丰田工厂生产运动型多功能车（SUV）“汉兰达”和“红杉”等。2016年产量超过40万辆，雇用人数约有5300人。

在汽油价格走低的背景下，美国SUV需求增加，因此2019年秋季起“汉兰达”的年产量将增加4万辆。公司将更新设备，采用最新生产技术。

特朗普在就任前的本月5日向计划在墨西哥建厂的丰田施压称“要么在美国建厂，要么支付巨额关税”。此后，丰田社长丰田章男9日宣布今后5年内将向美国投资100亿美元。10日，他与就任前的副总统彭斯在首都华盛顿举行了会谈。（完）