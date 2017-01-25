详讯2：日本时隔5年再迎贸易顺差

【共同社1月25日电】日本财务省25日发布的2016年贸易统计初值（以通关为准）显示，贸易收支为顺差40,741亿日元（约合人民币2450亿元）。这是自2010年以来时隔5年呈现全年贸易顺差，是2011年东日本大地震发生后的首次。进口额因原油价格走低等缩水，贸易收支较2015年的27,916亿日元逆差有所改善。

从国家和地区来看，对美出口额为141,431亿日元，超越对华（不包括香港）的出口额连续4年位居首位。对美贸易顺差较上年减少4.6%，但占比最大，为68,347亿日元。关于把对日出口及对日贸易逆差视为问题的特朗普政府上台的影响，财务省强调“今后有必要切实关注是否会导致全球整体的经济停滞”。

由于对韩钢铁等表现低迷，出口总额为700,392亿日元，较上年减少7.4%，时隔3年同比下滑。受用于火力发电的原油与液化天然气（LNG）价格下跌影响，进口总额下滑15.9%至659,651亿日元，连续2年减少。

从不同地区来看，对美出口额受日元升值影响时隔4年再次下滑，减少7.1%。然而，油价下跌带动了美国的汽车销量走高，对美汽车出口量增长7.7%。

对华贸易逆差46,531亿日元，对欧盟逆差为1540亿日元。

同时公布的2016年12月贸易收支为顺差6414亿日元，连续4个月保持顺差。对华出口额因汽车和智能手机的零部件表现出色，刷新了单月历史最高纪录，为13,013亿日元。（完）