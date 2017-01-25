详讯：美国防部长拟2月上旬访问日韩

美国防部长拟2月上旬访问日韩 图为美国新任国防部长马蒂斯。图片不出售。（Getty=共同社）

【共同社华盛顿1月24日电】24日获悉，美国国防部长马蒂斯基本确定将于2月上旬对日本和韩国进行访问。多名日美政府相关人士透露了这一消息。访问日期可能安排在2月2日至4日前后，正进行最后协调。预计马蒂斯将成为特朗普政府首位访日的部长级官员，意在显示重视亚洲的态度。

这将是本月20日就任防长的马蒂斯首次出国访问。他或于2月3日与日本防卫相稻田朋美举行会谈，正在探讨同月2日对日本首相安倍晋三进行礼节性拜访。此访将再次确认牢固的日美同盟，并就亚太地区的稳定离不开美国的参与与日方达成共识。另一方面，他也可能要求日方增加防卫费和扩大自卫队派遣。

特朗普坚持要让受美国军事实力保护的日本和韩国增加驻留美军经费负担。马蒂斯也在参议院军事委员会听证会上表示，将要求盟国“在军事方面承担相应的负担”。

在与稻田的会谈中，双方将就在南海推进军事基地化的中国以及持续开发核武器与导弹的朝鲜等东亚安全局势交换意见，并就美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁问题进行协商。

马蒂斯还将访问韩国，预计将就朝鲜问题及中国反对的陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）在韩部署问题与韩国国防部长韩民求展开对话。

马蒂斯出自海军陆战队。曾任掌管中东事务的美国中央司令部司令等，与中东关系颇深。不过他曾在听证会上称“亚太地区仍将是优先课题”。（完）