详讯：安倍拟在会晤特朗普时对“美国第一”表示尊重

【共同社1月25日电】据多名日本政府消息人士24日透露，日本首相安倍晋三已基本决定在预计2月于华盛顿举行的日美首脑会谈中，对美国总统特朗普奉行的“美国第一主义”表示“理解和尊重”。安倍试图通过接受特朗普的政治理念换取其对日本立场的充分顾及。他将争取与特朗普达成互信，“巩固符合新时代的日美同盟”（政府消息人士语）。安倍还将向特朗普表示自由贸易与美国第一主义并不矛盾，为避免经济摩擦寻找头绪。

日本政府24日着手为安倍访美制定应对方针。日方考虑就“同盟有利于亚太地区的稳定与美国国家利益”在首脑间达成共识。关于跨太平洋伙伴关系协定（TPP）问题，准备表达对已决定退出的美国重返的期待。

安倍方面把着眼点放在特朗普在就职演说中宣称的“从今天起，只有美国第一”这一点上。他们认为，特朗普将美国民众的利益放在首要位置推进其外交、贸易政策将“不可避免”（外务省官员语），因此有必要在尊重的基础上谋求合作。

政府消息人士还指出，“特朗普在安全保障领域也追求强大的美国。若能与其合作，日本将获益匪浅。”

安倍希望给特朗普留下自己是有益的合作伙伴这一印象。此外也出现了副首相麻生太郎和外相岸田文雄同时期出访的方案。

作为稳固同盟的证明，日本政府有意在会谈中确认美国对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的防卫义务。为使特朗普明确表示“尖阁诸岛是《日美安全保障条约》第5条的适用对象”，将加快与美国协调。

介绍日本为发展同盟所采取的措施也是关键内容之一，准备说明日美合作的范围因安全保障相关法的通过而扩大。日本政府正考虑，若对方提出要增加驻日美军驻留经费负担以及启动日美自由贸易协定（FTA）相关双边磋商，则不予同意。不过最终方针目前尚未敲定。（完）