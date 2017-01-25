安倍欲完善反恐措施迎奥运 努力实现日中韩首脑会谈

安倍在参院接受代表质询 1月25日，日本首相安倍晋三在参院全体会议上接受代表质询。（共同社）

【共同社1月25日电】日本首相安倍晋三25日在参院全体会议上接受代表质询时称，作为2020年东京奥运会和残奥会反恐措施，有必要使新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案获得通过。他称除了完善法律，“在引渡逃犯、协助调查、信息收集等方面与国际社会紧密合作也必不可少”。安倍还表示将努力实现日中韩首脑会谈年内在日本举行。

日本政府计划向本届国会提交《有组织犯罪处罚法》修正案，但该法案被指对象范围偏广而有恐侵犯人权。安倍解释称：“正在进行讨论，从而更加明确让普通人不可能成为对象这一点。”他还主张：“只有为恐怖活动实施了准备才会成为处罚对象。将此称为合谋罪完全有误。”

日中韩首脑会谈因韩国国内总统朴槿惠的原因未能于去年在日本举行。安倍称“作为主席国，将为了今年能尽早在日本举行而努力”。同时表示“具体日程尚未确定”。

关于日美关系，安倍强调“将尽快与美国总统特朗普举行会谈，进一步强化日美同盟的坚实纽带”。关于特朗普已签署总统令将退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），安倍重申“也将沉下心来要求美方理解协定所具有的战略和经济意义”。（完）