日央行拟将2017年度通胀率预期维持为1.5%

【共同社1月25日电】24日获悉，日本央行已开始研究在30、31两日召开的货币政策会议上将2017年度通胀率预期维持为1.5%。这主要由于虽然消费者物价指数连续9个月呈现负增长，但近期日元汇率出现的下滑趋势将推动物价上行。央行认为物价上涨的大方向没有改变，计划维持当前的宽松货币政策。

央行将于31日发布《经济与物价形势展望报告》，公布截至2018年度的物价与经济增长率预期。在去年11月的上一份报告中，2017年度与2018年的通胀率预期分别为1.5%和1.7%。

去年11月全国消费者物价指数（剔除生鲜食品）下滑0.4%，但随着美国大选结果出炉，市场对特朗普政府的期待带动股市大涨日元大跌。日元贬值将通过进口商品的涨价给物价带来上升压力。

如果央行预测今后将维持日元贬值势头，可能将小幅上调通胀率预期。此外，央行还将关注今年春季劳资谈判（春斗）的加薪幅度。

经济增长率反映海外经济复苏等因素，央行将上调2016年度与2017年度实际国内生产总值（GDP）增长率。货币政策方面将维持宽松政策，短期与长期利率的诱导目标分别为负0.1%和0%左右。（完）