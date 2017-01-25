日本央行负利率政策将满一年 被认为效果有限

【共同社1月25日电】日本央行决定负利率政策到29日将满一年。利率降低使个人及企业贷款更为容易，但另一方面也产生了民间银行收益下滑及各保险公司资金运用困难等副作用，因此很多金融相关人士认为“效果有限”。

负利率是通过向民间银行存在央行的部分存款征收手续费来全面下调利率的政策。决定采取该政策的去年1月因中国经济减速，金融市场出现不稳定状况。此举旨在通过进一步下调利率来缓解对经济前景的不安。

实施0.1%的负利率政策的去年2月以来，作为长期利率指标的新发行10年期国债利率跌破0%，房贷及面向企业的融资利率也随之下降。央行干部强调这一效果称“耐受住了来自海外的负面影响”。

对此，民间方面持怀疑态度。认为由于银行业利率本来就处于历史最低水平，负利率并未使企业融资意愿变得高涨，主流意见是“对于实体经济的正面影响并未显现出很多”（全国银行协会会长、三井住友银行行长国部毅语）。

另一方面，利率全面大幅下降使资金运用变得困难。运用客户支付的保险费的各家寿险公司不得不缩小对国债的投资。日本生命保险公司社长筒井义信指出，现状是利率过低难以利用。

无法忽视这些副作用的央行为使长期利率不过分下降，去年9月改变了政策框架，在维持负利率的同时，推出了引导长期利率在0%左右的目标。（完）